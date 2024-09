Manchester United-Liverpool, perché non c'è Chiesa? I Reds si divertono all'Old Trafford, attacco letale

Il Liverpool gela il Manchester United senza Federico Chiesa, nè in campo nè in panchina per il big match con cui si apre settembre.

Dopo le prime due vittorie in altrettanti incontri di Premier League, il Liverpool ha ottenuto la terza consecutiva utile ad alzare l'asticella. Di fronte ai Reds, infatti, c'era il Manchester United in quel di Old Trafford, un Teatro dei Sogni per far sognare in grande i tifosi di Salah e compagni anche dopo l'addio di Jurgen Klopp.

Pronti via, un Liverpool che non ha praticamente speso nulla, o quasi, nella sessione estiva, ha messo in chiaro ancora una volta di avere una squadra capace di dire la propria: due reti in Luis Diaz nella prima frazione, due assist di Salah e 2-0 che ha gelato lo stadio dello United.

Le ali del Liverpool fanno divertire i tifosi dei Reds in attesa di Federico Chiesa, unico acquisto estivo non presente a Manchester per la sfida contro lo United. Il big match del primo settembre non ha storia: 3-0, con la firma di Salah.