Rallentamento nella chiusura dell'affare Lukaku-Napoli: per la fumata bianca serve l'accordo sui diritti d'immagine.

L'arrivo di Romelu Lukaku al Napoli è ormai vicino, ma per far sì che il belga approdi in azzurro manca ancora qualcosa.

Cosa? L'accordo definitivo tra il club di Aurelio De Laurentiis e il bomber belga, pronto a lasciare il Chelsea per ritrovare Antonio Conte.

Affare in lieve rallentamento dunque, ma alla fine - a meno ci cataclismi - Big Rom sbarcherà sotto al Vesuvio.