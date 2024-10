Lukaku: "In Premier volevano mettermi in una scatola, io non sono Drogba. Conte come Guardiola, la frase su Lautaro" Serie A SSC Napoli Belgio

Le dichiarazioni dell'attaccante: "Belgio? Ho scelto per me. Conte mi disse 'Non devi giocare come Lautaro'. Stiamo facendo progressi col Napoli".