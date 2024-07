Il palinsesto delle amichevoli estive delle squadre di Serie A: ecco cosa sarà possibile vedere su DAZN.

In attesa dell'inizio del campionato di Serie A, le squadre tornano in campo per le classiche amichevoli estive.

Alcune di queste verranno trasmesse in esclusiva da DAZN per i propri abbonati.

In particolare sarà possibile seguire le migliori amichevoli di Inter, Juventus, Lazio, Milan, Roma, Atalanta, Fiorentina e Torino.