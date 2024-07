La triste storia di Le Fee, futuro giocatore della Roma: il padre si è suicidato dopo un lungo periodo in prigione

Le Fee, centrocampista francese, si avvicina alla Roma. Un talentuoso giocatore che ha fatto i conti con terribili eventi.

Nel 2024/2025 Daniele De Rossi potrà contare, a meno di sorprese, anche su Enzo Le Fée, centrocampista francese che dopo una vita in Ligue 1 lascerà il campionato natale per trasferirsi alla Roma. Un'operazione da 23 milioni per i giallorossi, che hanno voluto portare a tutti i costi il duttile classe 2000 nella Capitale.

Le Fee, che arriverà dal Rennes, è riuscito a mettersi in mostra in Francia giocando per il Lorient prima e il Rennes poi, vivendo una difficile situazione famigliare. Il padre, infatti, è stato incarcerato quando Enzo era un bambino, per poi essere rilasciato diversi anni dopo, e di nuovo quando Le Fee aveva dodici anni (fino ai diciannove).

Il padre di Le Fee, purtroppo, si è sucidato nel 2021, quando Enzo militava nel Lorient. Negli anni precedenti il centrocampista, come raccontato a L'Equipe, era solito saltare gli allenamenti per andare a trovarlo in prigione: "Mi ricordo il giorno in cui mia madre mi ha riferito tutto, ero molto piccolo. Non mi ha segnato troppo, nel senso che comunque mia madre mi ha detto che la mia vita doveva continuare e che questo non doveva crearmi problemi".