La nuova Juventus non si è ancora vista: Douglas Luiz e Koopmeiners pronti a 'svelarsi' a Empoli

I nuovi acquisti (Di Gregorio e Cabal a parte) non si sono ancora presi la Juventus: a Empoli sono attese risposte da Douglas Luiz e Koopmeiners.

In una delle sessioni di calciomercato più scoppiettanti che si ricordino, in casa Juventus sono entrati ben nove nuovi giocatori: segno tangibile di una rivoluzione tecnica che porta la firma di Thiago Motta, vero e proprio 'restauratore' dopo il triennio allegriano.

Una ventata d'aria fresca che però non si è ancora percepita a dovere in quel della Torino bianconera: tra infortuni e scelte tecniche, dei volti nuovi si è finora visto ben poco, tanto che Thiago Motta ha preferito affidarsi ai talenti della Next Gen come Nicolò Savona e Samuel Mbangula.

Scelte che - col senno di poi, dopo le prime tre giornate - hanno dato i loro frutti, anche se il popolo bianconero freme di vedere all'opera i pezzi grossi arrivati nelle scorse settimane: a partire da Douglas Luiz e Teun Koopmeiners, che nella trasferta di Empoli dovrebbero essere tra i protagonisti.