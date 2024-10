La giornata speciale di Castellanos: compleanno, doppietta e il dato che lo accomuna a Simone Inzaghi

L'attaccante della Lazio è stato il grande protagonista nel netto successo sul Nizza in Europa League. In questa stagione è già a quota 5.

Il Ciro Immobile "originale" sta volando in Turchia. Ma pure il suo sostituto, quello che ha il compito di rendere meno traumatica possibile la sua mancanza alla Lazio, si sta comportando piuttosto bene.

Se i biancocelesti hanno travolto il Nizza nella seconda giornata di Europa League, come avevano fatto all'esordio contro la Dinamo Kiev, il loro trascinatore ha un nome e un cognome piuttosto scontati: Valentin Castellanos.

Nell'acquitrino che è diventato l'Olimpico a partita in corso, a causa delle forti piogge abbattutesi in giornata e in serata su Roma, Castellanos si è divertito come un bambino in piscina. E ha vissuto il giorno più bello di questo inizio di stagione.