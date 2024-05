Kings League Italia, tutto quello che c'è da sapere: da candidature e draft alle partite e dove vederla

La Kings League sbarca anche in Italia, con il primo torneo di scena nel 2024: tutte le info sulla competizione creata da Piqué.

A margine dell'esordio degli Stallions alla Kings World Cup 2024 è arrivato il grande annuncio: dopo la Kings League Spagna e Sudamerica, nel 2024 nasce anche la Kings League Italia.

Il torneo creato da Piquè in Spagna e divenuto fenomeno mondiale in virtù delle sue regole particolari applicate al classico calcio a 7 indoor, è previsto anche in Italia nel 2024; si allarga così un mondo sempre più seguito, da milioni di persone in tutto il mondo.

Dopo la Goa7 League, nata sulla spinta della Kings League, arriva anche la 'costola' ufficiale del torneo, presentata da un video che ha visto protagonisti Ibrahimovic e diversi celebri content creator italiani, attori per l'occasione.