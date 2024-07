Kean sarà titolare alla Fiorentina? Come giocherà, il ruolo, il modulo e l'utilizzo di Beltran e Nzola

L'arrivo di Moise Kean alla Fiorentina apre il dibattito su chi sarà nell'11 titolare. Ma anche sulla posizione di campo dell'ex juventino.

Moise Kean è un nuovo giocatore della Fiorentina. L'accordo con la Juventus, stipulato ormai qualche giorno fa, è divenuto ufficiale nel primo pomeriggio dopo il completamento delle classiche visite mediche.

Per la seconda volta nella propria carriera, dunque, Kean indosserà una maglia italiana diversa da quella della Juve: la prima risale alla stagione 2017/2018, in prestito al Verona. Fuori dai nostri confini, invece, Moise ha giocato per l'Everton e il PSG.

Kean ha scelto la Fiorentina per rilanciarsi. Arriva da una stagione travagliatissima, con zero reti segnate, più di una annullata, il mancato passaggio invernale all'Atletico Madrid e un infortunio che, in pratica, non gli ha nemmeno permesso di salire sull'aereo azzurro per gli Europei, oltre a precludergli appunto il trasferimento in Spagna.

La speranza, insomma, è chiaramente quella di far parte dell'undici titolare di Raffaele Palladino, che lo avrebbe voluto con sé già a gennaio al Monza. Ma sarà davvero così? Ecco come potrebbe schierarsi la Fiorentina dopo l'arrivo di Kean.