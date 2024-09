Infortuni Juventus, dopo Thuram e Weah si ferma anche Conceicao: è il quarto stop di natura muscolare

Nuovo infortunio muscolare in casa Juventus: Thiago Motta perde anche Conceicao dopo Weah, Thuram e Adzic.

Primo posto in classifica, sette punti in tre partite con ancora zero goal concessi e tanti margini di crescita. Ma anche molti infortuni per la Juventus, che sono sicuramente l'aspetto più negativo di questo inizio di stagione.

L'ultimo a fermarsi è Francisco Conceicao, che in allenamento ha rimediato una lesione ai muscoli peronieri.

Prima di lui però Thiago Motta aveva già dovuto rinunciare ad altri quattro giocatori. Fabio Miretti (che ora è al Genoa) e Vasilije Adzic quando ancora il campionato non era iniziato. Khephren Thuram e Timothy Weah dopo la prima giornata contro il Como.

Ecco la situazione dell'infermeria bianconera.