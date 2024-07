Italia-Ucraina Under 19 dove vederla: Rai, Sky o Youtube? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Già qualificata alle semifinali dell'Europeo come prima del girone, l'Italia affronta l'Ucraina nell'ultimo match del gruppo A.

Primo posto e semifinale dell'Europeo Under 19. L'Italia di Corradi vince il girone A e vola al turno successivo dopo aver battuto Norvegia e Irlanda del Nord. Prima della nuova fase, però, la squadra azzurra affronterà l'Ucraina a caccia del pass per il turno successivo.

Campione d'Europa Under 19 in carica, l'Italia è reduce dal successo in rimonta contro la Norvegia (2-1) e da quello contro i padroni di casa dell'Irlanda del Nord (3-0): grandi protagonisti i giocatori del Milan, con Camarda e Zeroli autori di due reti a testa nei primi due incontri.

Da segnalare anche l'importanza di Pafundi, fondamentale con i suoi assist. Dopo quanto visto nei primi 180 minuti, l'Italia è ancora la squadra da battere all'Europeo Under 19.

In questa pagina le info su Italia Under 19-Ucraina Under 19: orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming.