Inter a un passo dalla gloria: Zhang pronto a elargire il premio Scudetto

Scudetto sempre più vicino per l'Inter: possibile festa nel derby, scenario graditissimo a Steven Zhang.

La linea del traguardo è lì, a portata di scatto, pronta a essere tagliata per dare il via all'attesa festa: l'Inter potrebbe fregiarsi del 20° Scudetto tra cinque giorni, qualora riuscisse a battere il Milan nel derby.

Uno scenario da sogno per il popolo nerazzurro e per Steven Zhang, che farà il tifo per i suoi ragazzi direttamente da Nanchino in Cina: in caso di trionfo, il presidente ricompenserà la squadra dal punto di vista economico.

Pronto infatti il pagamento del premio Scudetto, una pratica già andata in scena nell'ultima Supercoppa italiana vinta ai danni del Napoli in finale, dopo aver battuto la Lazio nel turno precedente.