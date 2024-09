Lo strano Derby di Lautaro Martinez e Rafa Leao: Inter-Milan per riprendersi la scena

Da anni Inter-Milan è anche Lautaro Martinez contro Leao: missione riscatto per entrambi che stanno vivendo un momento difficile.

Difficilmente si troveranno a sfidarsi direttamente in campo ma idealmente, il derby tra Inter e Milan è anche la gara a distanza tra Lautaro Martinez e Rafael Leao, ovvero i due giocatori più determinanti e da cui ci si aspetta di più.

Negli ultimi derby è stato l'argentino, così come tutta l'Inter, ad avere la meglio ma il centravanti nerazzurro non sta vivendo un grande momento e contro il Manchester City è partito in panchina.

Ancora più "buio" l'inizio di stagione per Leao. E in questo caso non solo per le prestazioni in campo ma anzi, quasi più per questioni che non riguardano strettamente il calcio giocato.

Inter-Milan di domani è senza dubbio la miglior occasione di riscattarsi.