Inghilterra-Slovacchia 2-1 dts, pagelle e tabellino: Bellingham e Kane beffano Calzona sul più bello

L'Inghilterra soffre ma strappa il pass per i quarti di Euro 2024: Bellingham e Kane beffano una coriacea Slovacchia.

Epilogo incredibile per il terzo ottavo di Euro 2024: la Slovacchia, fino al 95' dei tempi regolamentari in vantaggio grazie alla rete di Schranz, si fa raggiungere da Bellingham e superare da Kane all'alba dei tempi supplementari, necessari per decretare la prossima avversaria della Svizzera nel quarto in programma a Dusseldorf sabato 6 luglio.

La squadra di Calzona sogna in virtù del terzo sigillo nel torneo del suo bomber, a segno con un esterno destro in diagonale al 25'. Dopo una rete annullata per offside a Foden e il palo di Rice, quando tutto sembra finito, è Bellingham a riportare in vita l'Inghilterra con una rovesciata d'autore che prolunga l'incontro ai tempi supplementari. A Kane bastano poi pochi secondi per siglare, con un tap-in aereo, il 2-1 che spedisce i 'Tre Leoni' tra le migliori otto.