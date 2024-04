Infortunio Ferguson in Bologna-Monza: lesione del crociato, stagione finita e niente Europei

Il Bologna perde Lewis Ferguson per il finale di stagione dopo l'infortunio di sabato: il centrocampista scozzese salterà anche Euro 2024.

Il Bologna perde uno dei suoi pilastri nella corsa Champions: stagione finita per Lewis Ferguson, vittima di un grave infortunio al ginocchio durante il match di sabato contro il Monza.

Il centrocampista scozzese ha effettuato nel pomeriggio gli esami del caso e l'esito non è stato per nulla confortante: per lui si tratta di lesione del legamento crociato del ginocchio destro.

Un infortunio che costringerà Ferguson a uno stop di diversi mesi, con evidenti conseguenze sul suo finale di stagione e sulle possibilità di partecipare agli Europei con la Scozia.