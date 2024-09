Gibilterra vs Liechtenstein

Gibilterra e Liechtenstein pareggiano 2-2 in Nations League una partita folle: un goal da corner, tre rigori, un rosso e 14' di recupero.

E' successo di tutto. Letteralmente di tutto. La sfida di Nations League tra Gibilterra e Liechtenstein ha regalato un'incredibile altalena di emozioni.

Il risultato di 2-2 finisce per distribuire in maniera equa la posta in palio tra due squadre che hanno dato il la alla loro avventura nel gruppo 1 la Lega D