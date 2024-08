Il Venezia scarica Tessmann: "È fuori dal progetto". Cos'è successo con Fiorentina e Inter e dove può andare

Il direttore sportivo dei lagunari, Filippo Antonelli, conferma: "Mi dispiace per la situazione in cui si è messo". Rispunta il Torino?

Prima la trattativa naufragata con l'Inter, quindi una serie di accostamenti mai arrivati allo step delle strette di mano. E ora, a 15 giorni dalla conclusione del mercato, ecco la conferma: tra Tanner Tessmann e il Venezia si è arrivati probabilmente a un punto di non ritorno.

L'annuncio al Gazzettino è di Filippo Antonelli, direttore sportivo dei neopromossi lagunari: Tessmann è fuori dal progetto del Venezia e di Eusebio Di Francesco. In pratica fuori rosa, anche se continua ad allenarsi con i compagni.

Il centrocampista americano non prenderà dunque parte alla trasferta in casa della Lazio che segnerà l'esordio dei veneti nella nuova Serie A. In attesa di capire cosa riserverà il futuro, possibilmente entro la fine di agosto.