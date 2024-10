Il rimpianto Frattesi ritrova la Roma: dal ritorno sfiorato alla voglia di prendersi l'Inter

Roma vs Inter

Con Barella reduce da un infortunio e Zielinski acciaccato, l'ex vuole trovare altri minuti. Col mancato ritorno del 2022 definitivamente alle spalle.

Poche storie: affrontare la Roma, per Davide Frattesi, non è mai una banalità. Perché si parla di uno che nella Roma c'è cresciuto, che l'ha respirata a pieni polmoni, anche se è stato pure alla Lazio. E che dalla Roma è stato prima sedotto, poi coccolato, quindi abbandonato in maniera piuttosto brusca.

Storia nota, ma anche a ogni incrocio torna prepotentemente di moda e d'attualità. Perché Frattesi e la Roma non potranno mai rappresentare due rette che proseguono parallele e s'ignorano. Anche se oggi la mezzala capitolina indossa un'altra maglia, quella dell'Inter, e domenica sera scenderà ancora una volta in campo all'Olimpico avversario. Come spesso, spessissimo, è accaduto nelle ultime stagioni.

Dall'inizio? Più no che sì, ancora una volta. Ma Frattesi non abbandona le speranze. Sospinto da uno stato di forma eccellente e dal desiderio di ben figurare in quello stadio che, un tempo, avrebbe tanto voluto fosse suo.