Il Genoa perde Miretti: infortunio muscolare in allenamento, a breve gli esami strumentali

Il centrocampista di proprietà della Juventus si è fermato nuovamente nell'allenamento di oggi: problema muscolare ed esami strumentali.

Arrivano brutte notizie per il Genoa e per il suo allenatore Alberto Gilardino.

Il Grifone perde Fabio Miretti, arrivato negli ultimi giorni di mercato dalla Juventus con la formula del prestito secco.

Il centrocampista si è fermato ancora in allenamento, dopo essere rientrato in gruppo in seguito al totale recupero dopo l'infortunio accusato nel precampionato con la Juventus.

Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico di Gilardino, con Miretti che si sottoporrà a breve ad esami strumentali per valutare l’entità del problema e i tempi di recupero.