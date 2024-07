Il club nega qualsiasi trattativa per il difensore, svincolato dall'Atletico Madrid: "Reparto completo, non è un nostro obiettivo".

Hermoso non giocherà in Serie A, almeno non con la maglia del Napoli.

La società azzurra è infatti intervenuta pubblicamente per smentire qualsiasi tipo di trattativa col difensore.

Il Napoli, d'altronde, ha già sistemato il reparto con gli acquisti di Rafa Marin dal Real Madrid e soprattutto Alessandro Buongiorno dal Torino.