Gilmour-Napoli in chiusura, McTominay affare caldo: come cambia il centrocampo azzurro e chi gioca

Per Billy Gilmour si va verso le visite mediche a inizio della prossima settimana, poi 'all in' su Scott McTominay: rivoluzione azzurra in mediana.

Dallo stallo ai fuochi d'artificio. Il mercato del Napoli decolla quasi sul gong, coi colpi Neres e Lukaku ai quali sta per aggiungersi anche Billy Gilmour. L'arrivo dello scozzese dal Brighton è praticamente cosa fatta, con un'operazione che Fabrizio Romano conferma in chiusura. Una volta messe le mani su Gilmour le ultime battute della finestra estiva porteranno gli azzurri a fare 'all in' su Scott McTominay, per regalare a Conte una mediana nuova di zecca e ricco di soluzioni dal punto di vista fisico e tecnico. Chi giocherà a centrocampo, dove i titolari sono Anguissa e Lobotka, con l'arrivo di Gilmour e l'eventuale acquisto di McTominay? Proviamo a fare ordine. L'articolo prosegue qui sotto