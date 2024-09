Genoa-Juventus 0-3, pagelle e tabellino: Vlahovic è tornato, l'ex De Winter sblocca il successo bianconero

Genoa vs Juventus

Dopo tre 0-0 consecutivi, la Juventus batte il Genoa e si prende la vetta della Serie A in attesa di Torino e Napoli: doppietta di Vlahovic.

Il Milan chiama, l'Inter risponde e la Juventus non sbaglia. Stavolta nessuna sorpresa in Serie A, con tutte le grandi 'classiche' riuscite a conquistare i tre punti in vista del secondo turno di Champions League previsto tra martedì 1 e mercoledì 2 ottobre.

A Genova, in un Marassi deserto in virtù della decisione di far giocare la partita a porte chiuse post tafferugli pre-Derby, Vlahovic ha sconfitto lo spettro del quarto 0-0 consecutivo, dopo un primo tempo nuovamente a reti bianche.

A inizio ripresa è arrivata una doppietta che in un colpo solo allontana i dubbi sull'attacco bianconero e sulle doti dello stesso serbo, che ha esultato polemicamente mimando le persone che hanno parlato contro di lui nelle ultime settimane.

Doppietta per Vlahovic - prima su rigore e dunque con un bel sinistro dopo essere stato imbeccato da Koopmeiners - che abbatte un Genoa ancora non ripresosi dall'ultimo negativo periodo, culminato con l'eliminazione di Coppa Italia ai danni dei cugini della Sampdoria.

In attesa di Torino e Napoli la Juventus si prende la vetta della classifica (anche grazie al 3-0 di Coneicao nel finale), pronta ad affrontare il secondo turno di Champions League contro il Lipsia.