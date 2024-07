Cosa serve al Milan per arrivare a Fullkrug: la posizione del giocatore e la richiesta del Borussia Dortmund

I rossoneri, dopo aver chiuso per Morata, hanno messo nel mirino anche l'attaccante tedesco: il Dortmund ha già fissato il prezzo.

Alvaro Morata, ma non solo. Il Milan è sempre più convinto di regalare non uno, ma ben due attaccanti per rimpolpare il pacchetto offensivo.

E così, dopo aver chiuso l'affare per il capitano della Spagna campione d'Europa, i rossoneri hanno messo nel mirino anche Niclas Fullkrug.

L'attaccante di proprietà del Borussia Dortmund, reduce da un buon Europeo con la Germania, non è da considera intoccabile all'interno della rosa giallonera, specialmente dopo l'arrivo di Guirassy. Andiamo dunque a vedere che cosa serve al Milan per concretizzare anche questo colpo.