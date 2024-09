Udinese vs Inter

Le formazioni di Udinese-Inter: chi gioca titolare e chi va in panchina nell'anticipo del Bluenergy Stadium.

La cocente sconfitta rimediata nel derby, porta l'Inter a dover fornire una reazione da big.

In uno degli anticipi del sabato della sesta giornata di Serie A i nerazzurri fanno visita all'Udinese, tra le sorprese di questo inizio di campionato ma incappata nel brutto ko dell'Olimpico per mano della nuova Roma di Juric.

Chi gioca titolare in Udinese-Inter? Le formazioni e le ultime sulle scelte di Simone Inzaghi e Runjaic: fischio d'inizio alle 15.