Formazioni Pisa-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Thuram, Calhanoglu, Sommer e sul sostituto di Taremi

I nerazzurri in campo per la quarta amichevole del pre-campionato, con Simone Inzaghi che affronta il fratello Filippo: out Taremi, dubbio in avanti.