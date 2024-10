Formazioni Lazio-Nizza: chi gioca titolare e le ultime su Pedro, Castellanos, Provedel, Mandas, Dele-Bashiru e Dia

Lazio vs Nizza

Le formazioni di Lazio-Nizza e le ultime sulle scelte di Baroni e Haise per il match di Europa League.

Dopo il roboante tris rifilato in trasferta alla Dinamo Kiev, la seconda giornata del girone unico della nuova Europa League vede la Lazio ospitare il Nizza.

Biancocelesti col morale reso alto dal successo contro gli ucraini e da quello ottenuto in campionato domenica a pranzo in casa del Torino, chiamati a cavalcare il trend positivo contro i francesi che stazionano a metà classifica in Ligue 1 e che nel debutto continentale hanno pareggiato 1-1 contro la Real Sociedad tra le mura amiche.

Chi gioca titolare in Lazio-Nizza? Le formazioni e le ultime sulle scelte di Baroni e Haise: calcio d'inizio alle 18:45.