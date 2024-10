Formazioni Juventus-Lazio, chi gioca e le ultime su Douglas Luiz, Danilo, Cabal, Weah e Guendouzi

Juventus vs Lazio

Juventus e Lazio si affrontano stasera per provare a prendersi la vetta della Serie A. Nei bianconeri non ci sarà Koopmeiners.

Il campionato riparte. Dopo la sosta per la Nations League, a Torino la Juventus di Thiago Motta affronta la Lazio di Baroni nel big match d'alta classifica di oggi.

Stasera, sabato 19 ottobre, le due squadre sono di nuovo di fronte dopo le due semifinali di Coppa Italia della scorsa stagione, che portarono la Juventus a passare il turno ed in seguito a vincere il torneo. Ora l'andata della Serie A 2024/2025 per Juventus e Lazio, decise a prendersi la vetta della classifica in attesa di Napoli e Inter.

La Juventus deve fare i conti con diversi assenti, da Koopmeiners a Nico Gonzalez, passando per Bremer e Milik, mentre la Lazio deve riunciare al solo Lazzari.