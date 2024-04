Il club brasiliano, dopo l'annuncio dell'addio di Felipe Anderson alla Lazio, comunica di aver raggiunto l'accordo con il giocatore.

Felipe Anderson alla Juventus? A quanto pare no: con un post sui social, il Palmeiras ha annunciato l'arrivo del giocatore brasiliano, dopo l'addio alla Lazio.

Un colpo di scena in una serata che sembrava aver praticamente spianato la strada per il suo futuro in bianconero e che, invece, lo ha riportato in Brasile.

Ma proviamo a fare ordine in una vicenda che sembra poter regalare ancora sorprese.