FC 25 uscita e costo: le novità per PS4, PS5, Xbox e Switch, quando esce il nuovo titolo EA e prezzi

Grande attesa da parte di milioni di videogiocatori per il nuovo FC, edizione 25: la EA Sports pronta ad annunciare tutte le novità.

Dopo essersi staccato da FIFA, la EA Sports ha fatto uscire nel 2023 il suo nuovo titolo calcistico: FC 24. Anche nel 2024 non si chiamerà più FIFA, in procinto di rilasciare un nuovo videogioco come alternativa a FC e Efootball, ma bensì FC 25.

Come di consueto la EA darà man mano nuove informazioni sul nuovo titolo nel corso dell'anno, in attesa dell'uscita prevista come di consueto negli ultimi mesi dell'anno. Titolo sportivo più venduto al mondo, compresa l'Italia, il nuovo capitolo porterà a diverse novità tra Ultimate Team, Carriera e le modalità più amate dai videogiocatori di tutto il mondo.