Europa League in chiaro: le partite trasmesse su TV8

Quali sono le partite dell'Europa League 2023/24 che verranno trasmesse in chiaro? Ecco il programma completo dei match visibili su TV8.

L'Europa League 2023/24 entra nella sua fase clou con le grandi sfide della fase a gironi.

Le gare della seconda rassegna continentale per ordine d'importanza saranno visibili sia su DAZN che sui canali Sky, ma alcuni dei match che vedranno protagoniste le squadre italiane saranno visibili in chiaro.

È TV8 il canale designato per la trasmissione in chiaro di alcune gare che vedranno protagoniste le formazioni nostrane al via del torneo, ovvero Milan, Roma e Atalanta.