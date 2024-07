El Ghazi era stato licenziato per un post in favore della Palestina, ora torna a giocare: "Sacrificherei la mia carriera per oppormi ai tiranni"

L'attaccante olandese, che ha vinto una causa per licenziamento illegittimo, si trasferirà al Cardiff nei prossimi giorni.

Anwar El Ghazi, attaccante licenziato dal Mainz qualche mese fa per un post in favore della Palestina, tornerà a giocare. Per il 29enne olandese la nuova stagione farà rima con Galles e Cardiff, con le visite mediche già effettuare e l'annuncio del trasferimento che dovrebbe essere ufficiale nei prossimi giorni.

La storia di El Ghazi è nota: l'attaccante era stato cacciato dal club tedesco per un post social in cui si schierava in favore della Palestina, il cui è popolo sta vivendo mesi terribili, con oltre 36.000 morti dall'inizio dell'offensiva israeliana.

All'inizio di questo mese il Mainz ha perso una causa per licenziamento illegittimo, vinta da El Ghazi presso il tribunale del lavoro di Magonza.

Nella giornata del 31 luglio, l'olandese ha annunciato di essersi ora svincolato dal club ufficialmente, dopo che il club ha dovuto pagare più di 1 milione di sterline tra stipendi e bonus non pagati.