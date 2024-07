Dybala torna sulla finale di Budapest: "Perdere quella partita mi ha ucciso"

L'argentino non dimentica la delusione per la finale di Europa League persa ai rigori: "Per la gente di Roma sarebbe stato qualcosa di unico".

A breve dirà il fatidico 'sì' alla sua Oriana Sabatini in Argentina, un evento che lo 'distrarrà' dalle fatiche pre-stagionali con la Roma e dai pensieri che spesso lo accompagnano: Paulo Dybala non ha mai nascosto la delusione per il k.o. di un anno fa a Budapest in finale di Europa League.

Una sconfitta amarissima ai calci di rigore che sorrisero al Siviglia, tra mille polemiche per la più che discutibile direzione arbitrale di Anthony Taylor, tornato agli onori delle cronache anche a Euro 2024 per la pessima prova offerta in Spagna-Germania.

L'argentino è tornato su quella serata nel corso della chiacchierata con la sua futura moglie nel podcast 'A donde vamos quando sonamos'.