Roma-Dybala, titoli di coda: com'è andato il biennio dell'argentino? Grandi notti europee e infortuni, tutti i numeri

Dybala sempre più vicino a lasciare la Roma: una storia durata due anni tra alti e bassi. Il riepilogo del suo biennio in giallorosso.

La storia tra Paulo Dybala e la Roma è arrivata all'epilogo; dopo due stagioni l'argentino sta per lasciare i giallorossi, destinazione Arabia Saudita, dove lo attende l'Al Qadsiah.

Un legame che però in proporzione è stato molto più grande dei "soli" due anni insieme. Per come tutto l'ambiente ha sostenuto Paulo in questo biennio e anche per come lo stesso argentino, dopo la delusione dell'addio alla Juventus, si è unito alla piazza.

Non tutto è andato a meraviglia; i tanti infortuni che hanno condizionato la sua avventura a Roma, i risultati che soprattutto in Italia sono mancati. Eppure Dybala è stata la luce più luminosa in queste stagioni. E la sua partenza non è una partenza come le altre.

Ripercorriamo i due anni dell'argentino a Roma, tra grandi notti, difficoltà e tanto amore da parte della città.