La "Joya" si espone pubblicamente, parlando dei suoi ex allenatori: "Lo vedo come allena ogni giorno".

Il lavoro svolto da Daniele De Rossi in pochi mesi, dal suo arrivo sulla panchina giallorossa, è sotto gli occhi di tutti.

Dopo il Derby contro la Lazio si è presto parlato di una Roma pronta a offrire il prolungamento contrattuale all'ex capitano, ma c'è ancora una serie di ostacoli da superare.

In primis la partita contro il Milan in Europa League, altro banco di prova per De Rossi che, in conferenza stampa, è stato esaltato da Paulo Dybala.