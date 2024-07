Dove vedere Sinner-Medvedev oggi 9 luglio: orario, canale tv e diretta streaming dell'incontro di Wimbledon

Il numero 1 della classifica ATP sfida il russo nei quarti di Wimbledon. Data, orario e dove vedere l'incontro in tv e in streaming.

Jannik Sinner punta la semifinale di Wimbledon. Per farlo, c'è da superare Daniil Medvedev, tennista che per lungo tempo ha rappresentato per l'altoatesino una vera e propria bestia nera.

Sei sconfitte nelle prime sei volte in cui si sono affrontati. Poi il cambio di rotta clamorosamente in favore di Sinner, che ha vinto tutti e 5 gli ultimi incontri con il russo compresa la clamorosa finale degli Australian Open a gennaio 2024.

Ora i due si affrontano per stabilire chi andrà al penultimo step del torneo di tennis più prestigioso al mondo sull'erba londinese di Wimbledon.

Di seguito data, orario e dove vedere l'incontro in tv e in streaming.