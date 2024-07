Dove vedere Sinner-Berrettini oggi in tv: a Wimbledon 2024 è scontro italiano, diretta tv e streaming del match

Subito scontro italiano a Wimbledon, Sinner sfida Berrettini nel pomeriggio del 3 luglio: tutte le info su dove vedere l'evento.

Dopo aver eliminato rispettivamente Hanfmann e Fucsovics, Sinner e Berrettini si ritrovano di fronte nel secondo turno di Wimbledon.

A Londra, nel tardo pomeriggio di oggi, è di scena il derby tra i due tennisti italiani per proseguire nel torneo 2024 appena cominciato.

Non si tratta del primo incontro tra Berrettini e Sinner, ma bensì il secondo: nell'unico precedente risale al 2023 e in particolare al Masters 1000 di Toronto, quando Sinner ebbe la meglio in due set (6-4 e 6-3).