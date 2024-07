Dove vedere il nuoto alle Olimpiadi oggi in tv, Paltrinieri e la finale 800 metri stile libero: diretta gratis e streaming, in gara anche De Tullio Olimpiadi estiveOlimpiadi estive

Paltrinieri e De Tullio in finale per la 800 m stile libero: i due italiani in corsa per una medaglia olimpica stasera in terra francese.