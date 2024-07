Dove vedere Napoli-Mantova in tv oggi: diretta dell'amichevole anche in streaming e costi

Il Napoli gioca la sua seconda amichevole estiva contro la neopromossa in Serie B Mantova: tutte le info su dove vedere la partita in diretta.

Superato agevolmente l'Anaune per 4-0, il Napoli di Conte sfida il Mantova nella seconda amichevole estiva. Oggi la squadra partenopea affronta il club appena promosso in Serie B per alzare l'asticella in vista di agosto e delle prime sfide ufficiali di Coppa Italia e Serie A.

Priva di tanti giocatori convocati all'Europeo, la squadra di Conte scende in campo con un 3-4-1-2 composto da Caprile; Rafa Marin, Rrahmani, Natan; Mazzocchi, Iaccarino, Anguissa, Spinazzola; Politano, Lindstrom; Cheddira.

L'arrivo di Conte, nuovo tecnico degli azzurri, ha portato un grande entusiasmo a Napoli e una curiosità particolare per il pre-campionato, dopo una stagione post Scudetto decisamente negativa.