Dove vedere la cerimonia d'apertura delle Paralimpiadi oggi in tv gratis: via ai Giochi Paralimpici 2024, diretta anche in streaming Olimpiadi estive Olimpiadi estive

Come guardare in chiaro la cerimonia d'apertura del 28 agosto: via ai Giochi Paralimpici 2024, Italia in prima fila con 141 atleti ed atlete.