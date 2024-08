Dovbyk atterra a Roma, l'accoglienza dei tifosi giallorossi: visite e firma

L'attaccante ucraino è atterrato nella Capitale giovedì mattina, grande accoglienza da parte dei tifosi.

Habemus bomber. Dopo un lungo inseguimento, la Roma porta a casa il suo numero 9.

Artem Dovbyk ha voluto fortemente vestirsi di giallorosso, rifiutando ad esempio l'offerta dell'Atletico Madrid.

Decisivo per sbloccare l'affare è però stato il blitz del direttore sportivo Ghisolfi, che è volato in Spagna e ha messo sul piatto l'offerta giusta per convincere il Girona.

Dovbyk giovedì mattina è così finalmente atterrato nella Capitale, pronto ad iniziare la nuova avventura italiana.