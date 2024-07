Donnarumma sull'eliminazione dell'Italia da Euro 2024: "Squadra non all'altezza, da oggi cuore e testa per il Mondiale"

Gianluigi Donnarumma ha affidato ai social il pensiero sul disastro azzurro agli Europei: "Lezione fortissima, ripagheremo fiducia e affetto".

L'eliminazione fa ancora male. Anzi, sarebbe più corretto definirla umiliazione.

In casa Italia ci si lecca le ferite per il disastro vissuto a Euro 2024, con Gianluigi Donnarumma che mantiene le redini di una barca affondata senza se e senza ma e affida ai social il proprio pensiero sull'eliminazione subìta per mano della Svizzera.

Gigio, leader totale dentro e fuori dal campo nella fallimentare spedizione tedesca degli azzurri, ha analizzato nuovamente la debacle della nostra Nazionale e promesso una pronta reazione per tentare di raddrizzare un trend in picchiata libera.