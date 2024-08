Di Biagio torna in panchina con l'Arabia Saudita Under 21: lo ha voluto Mancini

L'allenatore italiano è stato scelto da Mancini per guidare l'Under 21 saudita: una nuova sfida per valorizzare giovani talenti.

Il calcio in Arabia Saudita sta crescendo con forza negli ultimi anni, in particolar modo grazie ai milioni spesi sul calciomercato per assicurarsi i migliori talenti dei campionati europei.

La sfida, però, non riguarda soltanto la crescita del campionato arabo, bensì l'obiettivo è quello di seguire lo stesso percorso di crescita anche per la Nazionale.

Ecco allora che Roberto Mancini, CT dell'Arabia Saudita, ha indicato Luigi Di Biagio come il profilo ideale per la guida della Nazionale Under 21.