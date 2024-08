Hellas Verona vs Juventus

Il capitano bianconero, rimasto in panchina contro il Como, potrebbe saltare la trasferta di Verona. E intanto sparisce dai social.

Inizio di stagione complicato per Danilo, che rischia di saltare Verona-Juventus.

Il capitano bianconero ha riportato un piccolo problema fisico e sabato non si è allenato.

La sua presenza al 'Bentegodi' è in dubbio, ma in realtà la titolarità contro il Verona nonostante l'emergenza non era affatto scontata. Anzi.

Cosa sta succedendo davvero tra Danilo e la Juventus?