L'attaccante, reduce dal debutto in Nazionale, non è stato convocato per il posticipo dell'ottava giornata.

Stop improvviso per Daniel Maldini, che non è stato convocato dal Monza. La squadra brianzola sarà impegnata lunedì sera nel posticipo dell'ottava giornata contro il Verona. Partita per cui, come detto, Nesta non potrà contare sulla stella della sua formazione. Ma cosa si è fatto Daniel Maldini? L'articolo prosegue qui sotto