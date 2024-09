Lazio vs AC Milan

I rossoneri evitano la sconfitta all'Olimpico ma escono tra i fischi dei tifosi, le parole di Fonseca sui giocatori fanno rumore.

No, il Milan non c'è. O almeno non c'è ancora. Il pareggio ottenuto all'Olimpico contro la Lazio è solo un brodino caldo, peraltro decisamente fuori stagione.

Vero, i rossoneri contro la squadra di Baroni erano riusciti a passare in vantaggio. Ma prima avevano già rischiato grosso.

I problemi evidenziati nelle prime due giornate, insomma, ci sono ancora tutti. E adesso anche dallo spogliatoio inizia a filtrare qualche spiffero poco rassicurante per il futuro.