Copa America 2024 dove vederla: Rai, Sky, Sportitalia o Discovery? Canale tv e diretta streaming di tutte le partite

Dove vedere la Copa America 2024 in diretta tv e streaming: tutte le info e il calendario del torneo estivo americano.

Le stelle del Sudamerica, del Nord-America e del Centero-America di scena nel torneo continentale atteso tre anni: la Copa America.

L'Argentina Campione in carica, con Messi ancora in squadra e capitano della rappresentativa, prova ad ottenere un altro trofeo, due anni dopo la vittoria ai Mondiali in Qatar. Un grande evento nella stessa estate dell'Europeo: si gioca negli Stati Uniti, antipasto della Coppa del Mondo che verrà disputata nel 2026 (insieme a Canada e Messico).

Giugno e luglio 2024 non fanno rima solo con l'Europeo, ma anche con una Copa America come di soncueto pregna di campioni.