Conte si lamenta dopo Napoli-Parma: "Tre partite col mercato aperto, è una regola assurda"

Il tecnico azzurro se la prende con le tempistiche del mercato: "Mi auguro che si faccia qualcosa, anche i club devono capirlo".

Lo scampato pericolo, una clamorosa vittoria in rimonta e in extremis, altri tre punti per dimenticare Verona: il Napoli batte in maniera incredibile il Parma e Antonio Conte può tirare un sospiro di sollievo.

Un sentimento di gioia, quello dell'allenatore azzurro, che fa il paio con una sorta di frustrazione: il motivo è legato al mercato aperto durante le prime giornate di campionato, con conseguenti difficoltà ad assemblare una squadra base in vista della stagione.

Considerazioni che Conte ha espresso nella conferenza stampa andata in scena al Maradona dopo Napoli-Parma.