Come vedere l'Under 19 dell'Italia su Raiplay: diretta gratis e canale della semifinale contro la Spagna

L'Italia Under 19 affronta la Spagna nella semifinale dell'Europeo: dopo il successo del 2023, la squadra di Corradi tenta il bis anche nel 2024.

All'indolore e ininfluente sconfitta contro l'Ucraina nell'ultima partita dei gironi, segue il match contro la Spagna. L'Italia Under 19 di Corradi, Campione d'Europa in carica, prova ad ottenere un nuovo successo nel torneo, stavolta in Irlanda del Nord.

Per potersi laureare Campione d'Europa 2024, però, l'Italia Under 19 di Camarda dovrà prima superare la Spagna in semifinale per poi eventualmente sconfiggere una tra Ucraina e Francia. Penultimo match per gli azzurri in terra britannica, ampiamente seguiti dai fans italiani in questo luglio.

Reduci dalla terribile spedizione dell'Italia maggiore all'Europeo tedesco, i tifosi azzurri sognano ora di poter festeggiare con i terribili ragazzi di Corradi, possibili futuri campioni della Serie A e della Nazionale guidata da Spalletti.