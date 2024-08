Chiesa-Juventus, come si è arrivati alla rottura: da punto fermo a separato in casa

Il numero 7 doveva essere il punto fermo del nuovo ciclo bianconero, ma dopo l'infortunio tutto è cambiato.

Scorrono i titoli di coda sulla storia d'amore, a dire la verità quasi non consumata, tra Federico Chiesa e la Juventus.

La decisione di escludere l'esterno dall'amichevole contro il Brest è il segnale chiaro di come i rapporti tra le parti siano tesissimi.

Da una parte la società, che ha deciso di metterlo sul mercato anche a causa del mancato accordo per il rinnovo del contratto in scadenza. Dall'altra c'è Chiesa, ancora convinto di poter dire la sua ad altissimi livelli e per nulla intenzionato a lasciare subito Torino, se non per una destinazione a lui gradita.

Ma come si è arrivati alla rottura tra la Juventus e Federico Chiesa?