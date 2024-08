La Lazio, per completare la difesa, ha scelto Samuel Gigot: tutto sul nuovo acquisto dei biancocelesti, prelevato dal Marsiglia.

La Lazio, per completare la difesa, ha scelto di puntare su un vecchio pallino: Samuel Gigot.

Il francese rappresenta un rinforzo d'esperienza e temperamento per il reparto di Marco Baroni, che col profilo prelevato dal Marsiglia (dove ha giocato con Guendouzi e Nuno Tavares) avrà a disposizione una pedina in più in grado di rimescolare le gerarchie.

Chi è Gigot? Scopriamo meglio il nuovo acquisto della Lazio.